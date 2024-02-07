蔡凡熙參演動作喜劇片《還錢》搶攻今年賀歲檔，近日接受本報專訪時，他覺得2023年對自己來說是個奇妙的一年，「真正的拍攝工作沒太多，比較多的是宣傳或參加影展，雖然收穫良多，但也算是給我冷靜跟驗收的一年」，並分享去年心境上的轉變，「前半年能量比較高，下半年想說放低一點，又不小心放太低，封閉自己後開始變得無力，導致現在的做事方式和想法都會比較無感，有點討厭這個狀態」。

蔡凡熙坦言，去年年初有2部作品《黑的教育》和《台灣犯罪故事》推出時雖有不少好評，但發現受到稱讚後，沒有太多實質上的變化，「就會懷疑和審視自己，我本來就是容易情緒低落的人，會越陷越深，現在應該是最深的狀態」，甚至一度封閉到不想聯絡任何人，「只能隨著這個世界的運轉慢慢調整自己，看這個世界給我什麼反應，我就怎麼回饋」，一旁的蔡思韵聽到後便暖心鼓勵「現在那麼多厲害的人，你還很年輕、沒到快30歲啊」，但蔡凡熙仍嘆氣回「但我有危機意識」。

不過蔡凡熙也認為憂鬱沒有不好，決定給自己打80分鼓勵一下，希望在新的一年能對於任何的事都再勇敢一點，「可以讓自己再忙一點，每一天都過得很豐富，就算只是待在家」，笑說自己感情生活也已無聊2年，但暫時還沒想打破這個無聊，「我覺得先把自己照顧好，再去照顧別人比較好，自己都照顧不好了，還要交往，只會讓另外一半更慘」。《還錢》明（8日）在台正式上映。