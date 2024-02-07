連震東文教基金會推出《台灣通史》白話文版，連戰（中）也特別出席支持。（陳俊吉攝）

為逾百歲的《台灣通史》在當代煥發新生，連震東文教基金會2年前開始進行《台灣通史》白話文譯注，執行長連惠心指出：「教改後最受衝擊的就是國文與歷史，這便是《台灣通史》要規畫白話文版的起因」。

前副總統連戰雖已鮮少在公開場合露面，仍在妻子連方瑀陪伴下出席了7日《台灣通史》白話版的新書發表會。連惠心表示，曾祖父寫下《台灣通史》是為了保存中國文化與先民開墾歷史，而今在歷史課本中已看不到，在體制教育去脈烙化之際，希望更多人能接觸、親近《台灣通史》，原文與白話對照，期待先把歷史的部分講清楚，也可欣賞原文的文學性。

作家楊渡指出，自己在書寫過程中看到雅堂先生的典範，他雖是文人但骨子裡其實是俠客，曾壯懷激烈地寫下「如此江山如此恨」、「心期吾黨振民權」等詩句；他也指出連雅堂書局曾聘請日據時代演劇第一人張維賢，資助他演出推動無政府主義，並到其演劇班教台語，雅堂先生的《台灣語典》是第一部考釋台語詞源的開山之作。

在楊渡看來，《台灣通史》在結尾「台灣是海中孤島，憑恃天險；一旦援絕，坐困愁城，非有海軍之力，不足以言圖存也⋯⋯雖以孫吳之治兵，尚不能守」已說明了台灣今日的寫照，也讓人更清楚讀史是為了看向未來。前行政院長劉兆玄在新書發表會上也指出，甫卸任的立法院長卻也說出「1902年前沒有中華民族」這樣的話，是「自己亡自己的史」而「亡國必先亡史」。

嘉義大學應用歷史系教授吳崑財指出，雅堂先生國學涵養深厚，對《四書》、《五經》等經典如數家珍，文獻能力工整博學，故而對台灣的典籍故事信手捻來而完成；作家吳克引魏徵所言「以史為鑑，可以知興替」，讀史是讀治國平天下以及做人的道理。