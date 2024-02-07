農曆年節將至，楊梅警方局在過年前，針對楊梅及新屋區易發生改裝車輛噪音路段，配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查，共攔查16部車輛噪音超標，其中更攔查到電影頭文字D藤原豆腐店的送貨車同型號的新款「豐田86」，分貝數高達96.8分貝，這些噪音超標車輛均現場立即開罰並限期改善後進行複驗，另舉發無照駕駛共計12件。

另楊梅警方在平日勤務中發現改裝排氣管，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後函報環保局，去年一整年共通報1010件，環保局已通知車主強制驗車達772件，另依噪音管制法裁罰機動車輛所有人或使用人3000元以上3萬元以下罰鍰計63件，希望能以強勢執法，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。

楊梅警分局呼籲，請機動車輛所有人或使用人注意，避免受罰，另為確保市民生活安寧，警方會持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，亦將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，嚴正執法，並轉由相關權責機關裁罰，有效遏止改裝噪音車輛。