春節出門停車位難求，台東縣政府春節期間開放縣府後方停車場的「第一停車場」及縣長公館旁「第二停車場」供民眾免費停車。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

春節出門停車位難求，台東縣政府春節期間開放縣府後方停車場的「第一停車場」及縣長公館旁「第二停車場」供民眾免費停車。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

春節出門停車位難求，台東縣政府春節期間開放縣府後方停車場的「第一停車場」及縣長公館旁「第二停車場」供民眾免費停車。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

每逢春節連假期間，無論出遊或採買，停車位總是一位難求，台東縣政府將於春節期間提供開放台東縣政府後方停車場的「第一停車場」及縣長公館旁「第二停車場」，計汽車80格、機車250格，民眾及遊客紛紛表示「太佛心，採買不擔心沒地方停車了，也省了停車費！」

縣府表示，今年春節7天連假預估來東車流將逾43萬輛次，由於台東市區現有道路停車空間有限，警察局日前召開春節交通疏導管制工作協調會，縣府各單位協調開放公有空地等閒置空間，規畫臨時停車區，供外來遊客或購買年貨鄉親停車使用，以紓解道路停車壓力。

縣府指出，今年2月8日至14日每日上午7時至22時，開放縣府後方第一停車場汽車停車50格(含身心障礙車位2格、孕婦兒童專用停車位3格及機車停車位250格)；第二停車場汽車停車位30格(含孕婦兒童專用停車位1格)，免費供民眾及外來遊客停車，紓解道路停車壓力。民眾可由博愛路362巷與五權路交叉口處分隔島，遵循交通標誌進入縣府後方停車，減少尋找停車位時間。