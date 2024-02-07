哈馬斯的提案設想分為三個階段，每個階段持續45天。

根據該提議，哈瑪斯武裝分子將把他們在10月7日抓獲的剩餘以色列人質，交換巴勒斯坦囚犯。加薩將開始重建工作，以色列軍隊將完全撤出，屍體和遺骸將被交換。

根據哈馬斯提議，以色列所有婦女人質、19歲以下的男性、老年人和病人，將在第一個45天階段獲釋，以換取以色列釋放在監獄中的巴勒斯坦婦女和兒童。

其餘男性人質將在第二階段釋放，並在第三階段繼續交換。三階段總共歷時135天。到第三階段結束時，哈馬斯希望雙方就結束戰爭達成協議。

管理加薩的巴勒斯坦民族權力機構，在提議中表示，它希望釋放1500名囚犯，其中3分之1的人，它希望從以色列判處無期徒刑的巴勒斯坦人名單當中挑選。

雙方停火，將增加對加薩地區陷入飢餓平民的援助。

此前美國國務卿布林肯在會見調停者卡達和埃及領導人之後，連夜趕到以色列。這是至今以來，這場戰爭最嚴肅的外交活動，希望達成延長停戰的協議。