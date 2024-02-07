和碩1月自結營收1093億元，月增31.6%、年減12.2%，和碩1月筆電出貨數約50萬至55萬台，月成長5%，年成長40%，營運團隊已全面布局PC、通訊、消費性電子產品領域，下半年期待人工智慧個人電腦（AI PC）、消費性新品帶動旺季效益，進而促使業績向上成長，連帶挹注毛利率表現。

英業達1月營收441.29億元，月增1.38%，年增18.48%。英業達表示，雖然2024年仍具挑戰，但仍然看好整體AI伺服器今年有雙位數成長的表現。英業達1月NB出貨150萬台，與去年12月持平。公司預估今年NB將有個位數成長。英業達預期今年仍以傳統PC為主，AI PC整體市況還需觀察使用者與市場對創新應用的接受程度，今年仍屬醞釀期，預估明後年才會看到顯著成果。

緯創1月營收673億元，年增超過2成，達22.44%，月減9.9%。緯創指出，仍維持AI伺服器全年三位數成長展望，至於NB第一季可能雙位數下滑，桌機與顯示器則持平或個位數下滑。

緯創1月各產品出貨方面，NB出貨130萬台，較去年12月的180萬台下滑27.8%；桌機出貨70萬台，較去年12月下滑12.5%；顯示則出80萬台，同樣衰退11.1%。

緯創執行長林建勳日前表示，AI伺服器今年將有三位數成長的表現，且是緯創重要的成長動能。AI PC方面，由於今年剛起步，明年開始才會有比較顯著的動能，但仍看好整體PC的長期發展。