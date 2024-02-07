交通部觀光署在春節連假前一天下午，宣布即日起停止招攬赴大陸旅遊團業務，旅行業聞訊後炸鍋，大罵政府「太爛」、「言而無信」，要求準總統賴清德出面說清楚，更有氣憤的業者已在群組喊話，要動員2月15日（初六）到總統府「拜年」。

觀光署在下午3時30分宣布，旅行業即日起停止招攬前往中國大陸之旅行團，6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，消息一出引發旅行業反彈。

「言而無信，這個政府太爛了！」旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，交通部長王國材曾對旅遊業者信心喊話，說不管陸客來不來，都會開放組團赴大陸旅遊，還要大家放心去賣，現在卻突然說要禁止。

蕭博仁說，大陸的西藏、新疆、內蒙團等都是提前好久預定，有些團都下訂了、錢也付了，結果挑在過年前一天宣布，所有旅行社都沒辦法因應，「想丟雞蛋也找不到人丟」。

蕭博仁批評，為何不乾脆宣布所有民眾都不能去大陸，為何只限制旅行團？憑什麼剝奪工作權？下午很多旅行社已經打來罵人了，還罵得很難聽，這幾天會跟各個公、協會討論，年後可能會有行動。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，政府突襲式的宣布讓業者非常錯愕，恐怕連年夜飯都吃不下，業者這幾個月投入的廣告宣傳等於是做白工。未來到底會是怎樣的情況，大家也不清楚，由於5月20日是新舊政府交替，呼籲準總統賴清德針對6月1日之後的政策盡快說明清楚，觀光署一定是在陸委會或更高的總統府指令下才能做這種決定，目前能解決的只有賴清德。

李奇嶽說，6月1日之後不能出團的旅客，如果有報名或繳錢的，因政府規定不能出團，就依照旅遊契約第14條，扣除行政規費、簽證護照等，全額退款，他推測受影響的旅客應該不多，損失不會很嚴重，但好不容易有生意能做，突然又喊停，這樣的政策讓業者非常難過、震驚、氣憤，不知道這年要怎麼過。

「太離譜了。」鳳凰旅遊總經理卞傑明表示，3月的團賣出5、600人次，4、5月也賣出超過300人次。他認為政府的政策很奇怪，產品銷售要提早佈局，包括飯店、機位、地接等安排，卻突然要喊停，真的造成業者很大困擾，一個自由市場不該這樣限制、態度反反覆覆。

卞傑明說，以前要說疫情因素，疫情現在都過去了，要說選舉因素，選舉也結束了，沒道理再做這樣的限制，真的讓人匪夷所思、莫名其妙。