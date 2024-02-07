桃園市一名63歲邱姓老翁，日前獨自趴臥在超商休息區，中壢警分局文化派出所員警顏博志、陳智泓至超商巡簽時，發現其桌子上的泡麵吃不到一半，直覺有異狀上前關心，這才發現老翁全身早已癱軟無力，嘴巴還不停顫抖身體也抽蓄，疑似癲癇症發作，員警立即通報消防人員到場協助，所幸在警消合力送醫救治後並無大礙。

經了解，這名63歲的邱姓老翁，疑似在超商用餐時突然癲癇發作，導致全身僵硬、癱軟無力，還好員警及時發現並通報消防隊到場協助救護，在等候消防員到場期間，為了舒緩老翁不適的症狀，員警還自掏腰包購買礦泉水讓他飲用，並協助救護人員將老翁送上救護車，考量到正值下班交通尖峰時間，為避免交通阻塞，沿途協助救護車將其送醫治療，縮短就醫時間，所幸最後在警消即時合力救助下，順利完成救人任務。

警消也提醒，千萬不要在癲癇患者發病時，將異物放入患者口中，以免堵塞患者的呼吸道，應將患者側躺、頭部墊高、保持呼吸道暢通並移開周圍危險物品。家中若有疾病患者，可使其隨身攜帶寫有聯絡人電話、地址以及本身資料和身體狀況的小卡，當不慎發生危險時，便能藉著卡片資訊即時接受協助。