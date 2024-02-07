年節前夕，基隆持續濕冷降雨不斷，7日上午基隆市立德路發生落石坍塌意外，工務處長陳耀川第一時間來到坍塌地點，市長謝國樑同步掌握現場狀況，指示後續處理方式及要求追蹤回報。工務處目前已清除障礙，並在中午前恢復通車。圖為警方於現場疏導交通。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

年節前夕，基隆持續濕冷降雨不斷，7日上午基隆市立德路發生落石坍塌意外，工務處長陳耀川第一時間來到坍塌地點，市長謝國樑同步掌握現場狀況，指示後續處理方式及要求追蹤回報。工務處目前已清除障礙，並在中午前恢復通車。工務處於路旁設起圍籬，以免二度意外。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

年節前夕，基隆持續濕冷降雨不斷，7日上午基隆市立德路（近槓子寮路口）發生落石坍塌意外，工務處長陳耀川第一時間來到坍塌地點，市長謝國樑雖人在外地，也在第一時間致電了解，同步掌握現場狀況，指示後續處理方式及要求追蹤回報，工務處目前已清除障礙，並在中午前恢復通車。

基市府表示，今日上午有民眾通報，連接基隆市信義區及中正區的立德路有落石佔用道路情形，警察局第二分局員警首先趕到現場，發現疑似因連夜降雨導致路旁邊坡土石鬆動掉落路中，發現落石長寬約50公分，高約30公分，並佔用一線車道，員警立即擺設交通錐提醒往來車輛，並在現場疏導交通，同步通知市政府工務處清除障礙，已在上午恢復正常通行。

陳耀川到場勘察後指出，由於連日天雨不斷，導致立德路的邊坡發生落石意外，市府獲報後便立即通知開口契約廠商到場清理，等到土石清理完成後，預計會以臨時的圍籬圍起，在過年期間禁止民眾停放車輛

市府強調，對於該起意外，謝國樑也與陳耀川保持密切聯繫，掌握現場狀況，同時也指示工務處邀請專業技師到場勘查，了解後續是否要針對落石區域邊坡進行整治。