台糖安心豚豬肉片遭台中市府驗出含有禁用瘦肉精「西布特羅」，中市府和食藥署複驗結果皆確認該盒梅花肉片檢體有微量檢出，形同打臉屢次暗示台中實驗室可能有問題的衛福部次長王必勝。對此，前立委郭正亮指出，盧秀燕從過去擔任立法委員時，在財政委員會就定位自己是「小市民的財政委員」，很重視市民、消費者的感受，對於這種小問題都會追得很細，這是盧秀燕的特質，何況這次是瘦肉精的問題。

台糖豬肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，台中市政府與衛福部雙軌複驗，今天公布均檢出微量，行政院定調此為單一個案，非系統性事件。台中市長盧秀燕則表示會「讓證據說話」。

對於台中市府將證據亮出、據理力爭，前立委郭正亮今（7日）在中天節目《綠也掀桌》表示，這是盧秀燕的特質，他跟盧秀燕很熟，過去都在立法院的財政委員會，當時盧秀燕就把自己定位成「小市民的財政委員」，非常關心消費者、小市民角度的感受，所以盧秀燕對於這種小問題都會追得很細，會站在小市民角度看問題。

郭正亮說，台中衛生單位也非常謹慎、看到也嚇到了，所以驗了二十多次，盧秀燕應該也是有要求再三檢驗，確定就是有驗出微量的瘦肉精才公布。

另外郭正亮也提到，食藥署昨天還不願意中央與地方一起檢驗，很多人都在節目上狂轟，後來中央才被逼著跟台中一起驗。結果則中市府和食藥署複驗結果皆確認該盒梅花肉片檢體有微量檢出。