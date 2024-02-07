美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周二（6日）宣布，日本本田汽車（Honda）展開召回18款車型作業，總計超過75萬輛，生產年份介於2020年至2022年，原因在於前排乘客座安全氣囊可能在不應該作動的情況之下充氣，導致嬰幼兒受傷。

綜合美國媒體「全國公共電台」（NPR）、美聯社報導，這波召回行動涉及的車款廣泛，小型車、房車、SUV、皮卡、油電車都有，包括：2020至2022年式部分本田Pilot、Accord、Civic sedan、HR-V、Odyssey，2020年式Fit、Civic Coupe，2021與2022年式Civic掀背車（Civic hatchback），2021年式Civic Type R與Insight，2020年與2021年式CR-V、CR-V Hybrid、Passport、Redgeline、Accord Hybrid。

本田高階豪華品牌Acura受影響的車型包括2020與2022年式MDX，2020至2022年式RDX，2020與2021年式TLX。

本田在美國召回逾75萬輛車，免費為車主更換安全氣囊感測器。

NHTSA說明，上述車款前排乘客座的重量感應器與電路板的電容器，有可能因為暴露於潮濕環境而破裂、短路，而且無法關閉，倘若乘客是坐在汽車座椅上的嬰幼兒或身高未滿4呎11吋（約150公分）的人士，正面、膝部安全氣能可能會在碰撞事故過程發生但不該充氣的情況下充氣，因而導致乘員受傷。召回的75萬餘輛車有上述缺陷的比例僅1%。

本田公司說明，從2020年6月30日至今年1月19日，均未接獲與這項缺失有關的傷亡通報，保固索賠接獲3834件。受影響的車主自3月18日起接獲召回通知，經銷商會免費為車輛更換感應器，

本田公司2023年陸續因多種原因召回車輛，包括汽油幫浦瑕疵、前座安全帶少了零件、引擎曲軸製造瑕疵、側視鏡玻璃脫落風險、安全帶鬆脫風險等等。

去年12月豐田汽車宣布今年2月起全球召回112萬輛汽車，原因也是前排乘客座的安全氣囊感應器有短路之虞、無法按設計作動充氣。上周豐田再示警，全美有5萬輛車必須立即維修，因為安全氣囊充氣裝置可能故障爆炸。