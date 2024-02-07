葉姓、何姓少年等家屬今天下午到台南地檢署提告。(曹婷婷攝)

葉姓少年出示手部遭電擊棒的痕跡。(曹婷婷攝)

律師出示少年遭毆打的痕跡。(曹婷婷攝)

台南16歲葉姓少年家屬7日指控，台南市警二分局黃姓等10名員警上個月30日偵辦一起妨害自由案，要求為朋友送餐到場的葉男交出手機，葉男不從遭強拉至廁所以電擊棒電擊手，另名何姓少年則控訴被警方過肩摔，葉、何等6人家長下午赴台南地檢署提告。

台南市警二分局下午也發聲，強調有關民眾指控情事，分局除已保存相關駐地影像，並主動展開調查，毋枉毋縱，若有檢舉情事，將依法究責嚴辦。

警方表示，上個月29日晚上近11點接獲報案，得知黃姓民眾因債務借貸問題，遭人拘禁控制並持續毆打傷害，恐有生命危險，員警循線於30日凌晨2時趕赴永康區大橋一街被害人遭拘禁處展開搶救，當場發現被害人遭控制行動，並以藤條、球棒等凌虐，頭部及全身均嚴重受傷，經送醫院包紮診療後配合調查。

員警當場也帶回涉嫌妨害自由、施暴的陳姓犯嫌等10人，其中6名成年、4名未成年帶回分局調查，並循線再通知涉案葉姓、吳姓等2名未成年者到場調查。全案連夜調查後將陳姓犯嫌等12名依妨害自由罪嫌送辦，其中陳嫌遭法官裁定羈押禁見、另名陳嫌因毒品通緝遭解送歸案執行、李姓等4名少年移請台南少年法庭裁定收容。

不過，16歲葉姓少年、17歲何姓少年今由家長陪同控訴警方執法過當。葉男稱，當時友人傳訊息請他幫忙送飯到大橋派出所，他到達派出所後，就被警方帶去殘障廁所，當場只見友人在廁所內被打，他嚇到說不出話來，警察還拿電擊棒電他的手臂，「我什麼都沒做」，自覺無辜。

17歲何姓少年也指控，因友人口角糾紛「剛好」在他家發生，他就被帶進二分局3樓會議室旁小房間，被員警過肩摔還被壓制在地遭踹。連同葉、何等6人家屬委託律師提告。

律師施志遠指出，二分局員警在執行職務過程中，對於沒有相關跡證者進行逮捕，逮捕過程甚至要求交出手機，若有不從，被以電擊棒或徒手毆打方式，警察這樣執法與現行法律不相符，他受家屬委託對員警執行職務過程中有妨害自由、強制罪及傷害罪嫌提出告訴。

警方則強調，全案10人不論成年或未成年者，均為犯嫌，也依法送辦，針對上述指控，分局已主動展開調查，毋枉毋縱，若有檢舉情事，將依法究責嚴辦。

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