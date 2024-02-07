巴基斯坦準備在周四舉行參議會(上院)與國民議會(下院)全面改選，哪派勝出就得到執政權，這使得選舉暴力也非常嚴重。在俾路支省(Balochistan)發生針對候選人的致命爆炸事件，而且接連2起，造成至少22人死亡。

2起爆炸事件都發生在俾路支省的皮辛縣(Pishin district)，在第一起事件中，皮辛縣的一名獨立選舉候選人辦公室外發生暗藏摩托車的炸彈爆炸，至少有 12 人被殺。

第二起事件則靠著阿富汗邊境的奇拉-賽弗拉鎮 (Killa Saifullah)，爆炸造成至少 10 人死亡。

俾路支省訊息部長阿查克扎伊(Jan Achakzai)說，目前還沒有團體出面承認，警察還需調查。他提到第二次爆炸時表示，「這起事件發生當地獲宗教黨派伊斯蘭烏里瑪大會(JUI-F)候選人的選舉辦公室附近」，JUI-F先前一直是激進分子攻擊的目標。

俾路支省靠近阿富汗，當地來往人員成份複雜，團體眾多，特別是阿富汗的激進組織，在遭到打擊後常逃往當地，在沒有選舉時，俾路支省也是巴基斯坦最混亂的地方。

在大選前，巴基斯坦政府已在全國各地部署了數萬名警察和準軍事部隊，以確保和平，但是在前幾天，俾路支省就爆炸事件不斷，2月6日，一名身份不明的襲擊者用手榴彈襲擊了國家資料庫和登記局 (NADRA) 政府大樓；同一天，旁吉古爾縣(Panjgur District)一名政治人物住所附近也發生爆炸。