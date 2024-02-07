農曆春節連假即將到來，出國度假旅客增多，昇恆昌免稅店7日在桃園國際機場第二航廈中央區出境大廳，安排舞獅繞場表演展示吉祥話，以及財神爺發放糖果，與出國旅客同歡，不少旅客搶著與財神爺拍照，搭配著「新年快樂」、「財源滾滾」手舉牌，讓遊客在春節前夕就能感受濃厚年味。

恆昌免稅店7日在桃園國際機場第二航廈中央區出境大廳，安排舞獅繞場表演展示吉祥話，以及財神爺發放糖果，與出國旅客同歡，不少旅客搶著與財神爺拍照，搭配著「新年快樂」、「財源滾滾」手舉牌，讓遊客在春節前夕就能感受濃厚年味。（陳麒全攝）

為讓出國旅客提前感受農曆春節年節喜氣氛圍，昇恆昌免稅商店特別安排舞獅、財神爺來到桃園國際機場出境大廳，為出國民眾帶來應景的祥獅獻瑞表演，還有財神爺一齊賀新年，向旅客熱情發送糖果賀歲，祝福民眾新的一年萬事如意。

除此之外，大年初一及元宵佳節當天，在二航中央區也有舞龍舞獅的互動表演及「鬧元宵－猜燈謎活動」，旅客在昇恆昌台產區不限金額消費即可參與活動，有機會獲得應景的限量龍年燈籠，一系列的年節活動，將一路陪伴旅客過到元宵節。

恆昌免稅店7日在桃園國際機場第二航廈中央區出境大廳，安排舞獅繞場表演展示吉祥話，以及財神爺發放糖果，與出國旅客同歡，不少旅客搶著與財神爺拍照，搭配著「新年快樂」、「財源滾滾」手舉牌，讓遊客在春節前夕就能感受濃厚年味。（陳麒全攝）

昇恆昌免稅商店也為出國旅客盤點桃園國際機場的十大拍照打卡點，包括第一航廈必拍的「文學之牆」、第二航廈深受文青喜愛的桃禮記書店等，讓遊客從出境大廳、候機室，甚至是餐廳，一路分享美照羨煞眾人，即日起至6月30日，只要在以上各點擺出不限於手勢、肢體或其他的「TW」美照，並於Facebook、Instagram公開貼文打卡桃園國際機場及 ＃桃拍，除可兌換限量小禮，還有機會獲得日本東京雙人來回機票。