統一獅外野手林佳緯。（統一獅提供）

統一獅連2日進行隊內紅白賽，去年季中選秀選進的林佳緯、林泓弦表現不俗，「雙林」也都有被放進此次日本高知移訓名單中，2人對於這次交流賽都時分期帶，要帶著學習心態吸取更多經驗。

在穀保家商時期就受到矚目的林佳緯，去年是獅隊首輪指名，外界也十分期待他進入職棒的表現，去年球季尾聲就有在一軍出賽的他，今年也是球隊期待外野戰力，這次也被放進移訓名單中。

體驗生涯首次秋訓及春訓，林佳緯直呼訓練真的很累，但經過去年短暫一軍洗禮，幫助他更快速成長，自信也有提升，「但說實話我還是很菜，要把菜鳥該做的事做好。」

昨天首場隊內賽林佳緯3打數沒有安打，今天則有雙安演出，「昨天還抓不太到比賽感覺，今天有比較掌握到投打對決，調整得還不錯。」

對於這次被放進日本移訓名單，林佳緯坦言有意外，「願本以為自己不會去，可能會讓學長去，但有機會去日本就要多學習，他們社會人的投手也很有水準，就是多看、多學、多問，盡快找到進入比賽的感覺。」

連2天隊內賽都有安打演出的林泓弦也獲得總教練林岳平讚揚，今年球季會透過二軍固定游擊出賽累積比賽經驗，按照球隊對他的規劃步調去走。

林泓弦也表示，目前還蠻習慣秋訓及春訓，因為從進職棒起學長就有分享經驗，自己也做好訓練量很大的心理準備，他希望透過這次日本移訓去看看外面的世界，遇到問題就主動問，而非被動等人來告訴你。