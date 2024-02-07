農曆春節將至，採辦年貨人潮大增，東港區漁會7日表示，華僑市場春節不打烊，且營業時間還提早至10點，直到晚上7、8點結束。（東港區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

農曆春節將至，採辦年貨人潮大增，東港區漁會7日表示，華僑市場春節不打烊，且營業時間還提早至10點，直到晚上7、8點結束。（東港區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

農曆春節將至，採辦年貨人潮大增，東港區漁會7日表示，華僑市場春節不打烊，且營業時間還提早至10點，直到晚上7、8點結束，但魚市場內的「拖網批發交易市場」、「生鮮魚市場」、「冷凍魚市場」、「櫻花蝦赤尾青蝦拍賣市場」則休市3至16天不等，另在「東港區漁會購物網」下的單需至15日才能發貨。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，今年過年期間，華僑市場不打烊，東港魚市場停車場、漁業電台也不休息，持續為走春遊客服務，華僑市場內攤位數近500攤，攤位規模全國最大，市場的美食小攤，裝潢不輸美食街，像走進一個大觀園，有傳統台菜熱炒攤，也有很潮的日式居酒屋小攤，每日現撈的魚、蝦、貝、蟹漁獲，貨源充裕、新鮮不打折。

鄭鈺宸說，華僑市場的漁獲種類眾多，是產地價格相對便宜，可提供民眾年節採辦海鮮需求，且供應市場漁獲的7、80艘拖網、蝦拖網漁船，也配合春節不打烊。

鄭鈺宸進一步表示，過年期間市場內蝦類、螃蟹、生魚片是採買大宗，黃魚是首選紅不讓，黑鯛（黑格）、黑加網（黑口）、石斑，土魠、虱目魚等，也是多數人選擇用來拜拜或年菜之用，而東港三寶乾貨油魚子、花枝丸、烏魚子、白蝦、明蝦、櫻花蝦、旗魚鬆等伴手禮，生意也不錯，過年走春歡迎大家來漁港吹海風，大口啗海鮮，開心過好年。

但東港魚市場各生產拍賣市場在春節期間則休市，鄭鈺宸說，「拖網批發交易市場」休市3天大年初四開市，「生鮮魚市場」休市5天大年初六開市，「冷凍魚市場」休市4天大年初五開市，「櫻花蝦赤尾青蝦拍賣市場」休市16天大年初十開市；另外「東港區漁會購物網」因物流中心配送問題，春節期間暫停營業，於此期間下訂單需至2月15日才能發貨。