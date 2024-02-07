你還記得她嗎?2007年參與電視《超級偶像》歌唱比賽、現年46歲歌手江明娟，當年因演唱中性女歌手潘美辰歌曲，詮釋充滿感情、大放異彩，還曾被唱片公司封為「人生情歌手」。不過由於演藝圈收入不穩定，她近年轉戰餐飲界，頂下朋友的早餐店。江明娟接受《中時新聞網》訪問談及和相戀16年的女友拉拉，彼此感情超越一切，正在找結婚的衝動，而她認定對方關鍵、兩人相處過程全說了。

獨/穩交16年女友想婚了！《超偶》江明娟曝「認定關鍵」：和以前不一樣

江明娟表示，「有想過要結婚，但在一起這麼久，該知道都知道了，結婚除了花錢外，還能得到什麼?現在穩定就好。」不過，江明娟透露，「有想要簽字互訂終身，因雙方有共同財產到時叫好分，但彼此在找時機點和衝動，可能等拉拉40歲，我48歲差不多」。

江明娟透露認定女友拉拉的關鍵原因。(游定剛拍攝)

對於認定對方關鍵?江明娟毫不思索地說，「跟她在一起時，不會想發脾氣或厭煩感，和以往感情來比是非常不一樣」。誰說哪對情侶不吵架，江明娟透露，「以前當然會吵架，後來雙方會將每次爭吵點攤開來說，傾聽對方改受，並和對方道歉及說明，現在都不會吵架了」。

江明娟透露和女友衝突時，會攤開問題並向對方道歉。(游定剛拍攝)

一次衝突有所領悟，江明娟說，「有次不知摔完什麼東西，拉拉也沒生氣，後來她跟我說，『如果妳氣消了，看要解決情緒或問題，沒有情緒後再討論問題。』」江明娟坦言，「不能控制情緒，是自己很大的缺點，那次突然恍然大悟，剛剛好像神經病，從那次後不再用情緒，並學會溝通，拉拉一次又一次耐心溝通，衝突也減少了，我認為她最厲害的地方」。