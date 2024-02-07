台中市政府衛生局日前檢出1包台糖出品的冷凍豬肉片，含禁用瘦肉精西布特羅，爭議延燒至今。衛福部次長王必勝6日凌晨表示，日前早已要求台中市政府「審慎處理，不要急著公佈」，更認為可能是檢驗端的問題；不過7日食藥署抽驗該包肉品確定含有瘦肉精西布特羅，王必勝仍認為是「單一事件」，中市府應與食藥署討論「避免爭議和騷動」。對此台北市長蔣萬安則批評，面對問題應該要解決問題，「而不是解決提出問題的人」。

針對台糖冷凍豬肉片有殘留瘦肉精爭議，王必勝6日凌晨透過臉書發文，表示已在第一時間要求台中市政府要審慎處理，不要急著公佈，「基於台中告知的資訊，檢驗值已接近極限值，且西布特羅極為罕見。」王必勝說，這些完全是基於經驗及邏輯判斷，其實也是要維護地方政府在食安工作的公信力。王也指出，另外考量該濃度極低且未證實是系統性問題，應不致造成民眾立即危險。應該思考各種可能性，包括實驗室問題等，並依法讓廠商申請複驗。

而在食藥署7日公布，該包冷凍豬肉片確實有檢出瘦肉精後，國民黨也直言「王必勝翻車」，更有不少人要求王必勝下台負責。對此王並不認錯，並表示食藥署檢驗的本來就是目前全台灣唯一一包有驗出西布特羅的肉，其他從源頭到同批到抽驗的將近300件都沒有驗出。所以現在應該是沒有系統性的問題，這是一個單一事件，應該繼續探討原因。「為何只有台中市政府這包肉有驗出？檢體的污染無法排除。」

對此蔣萬安7日下午受訪時強調，面對問題是要解決問題，而不是解決提出問題的人。「所以我一開始就說聽到哨音要警覺，而不是讓吹哨者噤聲。」蔣萬安說，中央還是必須要對外做清楚的說明，也相信新的國會一定會發揮監督的力量，北市的部分，也會請衛生局依照程序將檢驗的結果出來以後，一定是對外做一個說明。