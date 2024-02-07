1991年12月蘇聯解體後，美國軍方從一些前蘇聯國家採購了些許多高度敏感的蘇聯武器技術，這些研究被視為在未來與俄羅斯或採用俄系裝備國家發生衝突時，取得優勢的捷徑。其中包含一些有趣的案例，例如美國私人公司改裝的石油探勘用的Su-27「側衛」（Flanker）戰機、響尾蛇飛彈等等。

據《Military Watch Magazine》4日報導，蘇聯瓦解後，美軍從白俄羅斯購買的Su-27戰機在著名的空軍基地Area 51進行大量的測試，而美國民間的私人公司Terralliance Technologies也從烏克蘭採購了一架Su-27，裝了許多特殊雷達和光電傳感器，用途非常的特別——石油勘探。

RT @velitesgear | Full Text Article: https://t.co/p2dFJSNPI5 | Author: @militardebatt Su-27 Flanker On Display At The USAF Museum Originally Imported To Be Used For Oil Exploration

There’s an interesting, almost forgotten detail in the history of the mysterious ex-Ukrainian Ai… pic.twitter.com/BWcVeX4j8K — Velit.es (@velitesgear) December 27, 2023

該司在4大洲尋求石油勘探機會，需要一架適合裝備大型特殊傳感器的長航程飛機進行地圖繪製，由於Su-27的航程比西方空軍的任何戰機都長，安裝傳感器空間也更大，加上烏克蘭擁有超過70架Su-27，使其成為一時之選。

一共有2架烏克蘭Su-27被買去作為石油探勘用途，僅以2200萬美元（約新台幣6.9億元）的價格賣出，它們還是烏克蘭庫存中，出廠年份比較新的2架，後來這些飛機經過改裝，整合西方航空電子設備。

20世紀90年代，國際上對新Su-27戰鬥機的需求非常大，俄羅斯向中國出口了100多架，並向越南、衣索比亞和厄立垂亞出口了許多，但到了2000年代，新型號的Su-30戰機運營成本更低、更划算，使用複合材料的新型機身設計也表現出更高效的性能。烏克蘭當時有限國防預算以及對俄羅斯和西方的關係保持積極態度，意味著該國無法負擔所有Su-27的運營成本。

隨著石油探勘公司Terralliance在2009年耗盡資金，這些Su-27戰機又轉售給了美國政府，隨後由民營私人空軍公司Tactical Air Support運營，這間民營空軍主要承攬美國軍方的假想敵對抗合約。

美軍逆向工程研究中還有一個著名的例子，就是響尾蛇AIM-9X空對空飛彈的開發，具有高性能離軸瞄準（Off-boresight targeting）能力，這意味著它可以在極端角度下攻擊目標，這種能力是由蘇聯MiG-29和Su-27戰鬥機部署的R-73空對空飛彈所開創的，當美軍對上伊拉克空軍MiG-29時，所幸伊拉克空軍沒有R-73飛彈。