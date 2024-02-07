李吳兄弟由大哥吳潤恩、二哥吳邦崴、三弟李吳鴻恩組成。今（7日）赴位於大稻埕迪化街的年貨大街揮毫寫春聯。被問到陳沂遇到假藉合照當街痛毆事件，3人坦言也有在拍照時，女粉絲從後方藉機熊抱的經驗，三弟說，「拍照的時候突然從後面這樣（熊抱），女生這麼熱情，第二次我們都縮（手臂）起來，有問過蕭煌奇老師『遇到這種事怎麼辦？』他說用『掙脫術，突然蹲下就好了。』」

李吳兄弟出身三立「超級紅人榜」，近來推出第二張專輯《PRIDE》，在恩師兼益友蕭煌奇帶領下再戰樂壇，成績不俗。

李吳兄弟今應台北市商業處、台北迪化商圈發展促進會之邀，來到台北迪化街體驗過年氣氛，沿路品嚐了楊桃糖、可樂糖、牛軋糖與開心果，當經過霞海城隍廟時，李吳兄弟也誠心敬拜，說蕭煌奇老師有耳提面命：「該結就結、該談就談，祝兄弟一切順利！」

李吳兄弟頭一次來到台北迪化街體驗過年氣氛。（羅永銘攝）

李吳兄弟表示，身為演藝人員，桃花很重要，不管是事業上、或感情，都希望可以隨著金龍年到來，「龍抬頭，萬事興旺！」也祝所有粉絲新年快樂！龍年行大運。