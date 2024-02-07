再過2天就是除夕夜圍爐日，各大企業也紛紛發年終犒賞員工。但今天(7日)員工指控上市公司「國巨」明明年淨利超過百億元，年終最高的竟然只有1.14個月，引發暴動，不少人憤怒大罵，更揚言離職。
被動元件龍頭國巨今天發年終，一名員工在臉書「靠北國巨2.0」發文控訴，公司依照員工評比發年終，分為Excellent、Great與Success，其中表現最好的Excellent僅1.14個月，次佳的Great為1.07個月，其餘Success為1個月。
原PO抱怨，國巨市值超過2000億，EPS超過30元，淨利更是超過120億，結果發給台灣員工年終「高達1個月」，最高也只給1.14個月。他指控董事長陳泰銘最近還買了文華苑新房，名下9戶房子，口袋賺飽飽，員工年終卻少得可憐，把台灣員工當免洗筷，難道不用出面說明嗎？
隨後也出現不少崩潰貼文「這樣還不離職，怎樣才離職？」、「真心換絕情，這就是商人」、「國巨好棒棒，弄了一堆有的沒的考核搞人，反正苦的都是基層」、「這年終比一堆中小企業還差」。根據《ET財經雲》報導，國巨對此回應，年終都是依照員工績效評等發放，但基於薪資與獎金不公開原則，不便針對員工發放結果說明。
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