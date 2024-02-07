犯保新竹分會今年與新竹市政府合作，於年貨大街安排公益攤位給馨生人擺攤。胡姓馨生人在娘家發生殺人案後，遭丈夫言語暴力，只能帶著2歲女兒過著單親生活，經濟十分拮据，她感謝犯保提供攤位，讓她販售30多種精選的堅果、古早味果乾，盼藉此改善家計。

胡姓馨生人因娘家發生殺人案件後，丈夫還對她言語暴力以及經濟控制、行為監控等，她只能帶著2歲女兒回新竹過著單親生活，生活經濟都遇到困難。她感謝犯罪被害人保護協會新竹分會志工的幫助，陪著她度過生命的低潮。

胡姓馨生人說，這次協助提供年貨大街的公益攤位，讓她能可以販售堅果的零售生意，這也是她首次創業，未來盼能成立品牌，好好照顧孩子。她說，身為人母即便生活再苦，也讓孩子受良好的教育，現在她也還在懷孕中，但為了孩子，她會繼續努力。

即日起至2月14日她在新竹市年貨大街販售新鮮、養生且物美價廉的堅果、古早味果乾，品項多達30多種，價格從100元至250元都有，所有品項由她親自挑選，每包都是大份量，走薄利多銷路線，希望讓消費者吃得安心健康。

犯保協會新竹分會主委陳進興表示，犯保協會修法後的各項服務，以更多元方式展現在大眾面前，一路相伴協助馨生人們走出困境，呼籲各界用實際行動踴躍購買力挺馨生人，讓馨生人看到未來與希望。

新竹地檢署檢察長張云綺7日也到攤位關心，她說，犯罪被害人權益保障法第6章「保護機構」，從今年1月1日起開始施行，啟動組織革新，朝向專業化、多元化方向邁進，同時將擴大服務面，盼以更完善的服務照顧到所有馨生人身體、心理及經濟各層面，更希望透過商品銷售的機會，為馨生人創造生命的奇蹟。

主辦今年年貨市集的總經理溫國勝表示，多年擔任犯保新竹分會顧問，看到許多令人唏噓的故事，看到被害家庭因被害事件後失去生活的資助，因此免費提供年貨大街攤位位置，鼓勵馨生人自立自強，要靠自己的力量走出傷痛與自給自足，讓愛的力量散播出去。

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