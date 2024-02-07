MyVideo播出實境綜藝《花甲少年趣旅行》第六季，本週節目由庹宗康、王彩樺、李玉璽及蔡黃汝組成花甲、少年組合，一起結伴去桃園旅行。李玉璽、蔡黃汝接受MyVideo專訪，他們不約而同覺得自己是「耍廢組」，李玉璽說：「我是很隨和的旅伴，出遊算是耍廢組，也是機動組，臨時有狀況會幫忙一起解決。」蔡黃汝則表示，自己也是隨性的人，但因為容易鬧胃痛，若是跟家人出遊通常不用負責重任，「是人到就好的耍廢公主擔當」。

蔡黃汝這樣形容王彩樺，「乾媽總是暖心和親民敬業，依然能從中學到很多精神，康哥則是不擺架子，鐵漢柔情的細膩心思，時常補足我們少年有時表現不足地方」。至於李玉璽，蔡黃汝笑說，「他總是貼心忙內式照顧我們，同時又顯大器，有時玩太開和康哥鬧他，也總是好脾氣。」李玉璽則表示這次跟花甲組學到很多，「彩樺姐很健談，有很多故事可以分享，康哥則是懂很多，至於蔡黃汝很真實，對發生的事情反應都很大」。

蔡黃汝第一次當導遊、排行程，格外感謝團員給的正向鼓勵，「有你們好安心！」還封庹宗康為開心果：「以為不苟言笑的大哥，卻是最常開大家玩笑胡鬧的童心可愛鬼。」李玉璽也說這次除了發現很多好玩好吃的景點和食物，「更重要的是認識這些相處起來很開心的旅伴」。《花甲少年趣旅行6》每週六晚上10點MyVideo網路獨家播出。