根據新華社報導，中共中央決定任命上海市常務副市長吳清擔任大陸證監會會黨委書記與主席職務，並免去易會滿的大陸證監會黨委書記與主席職務。同時易會滿的去職也被市場解讀，是否與近日大陸股市持續低迷，加上中國駐美大使館微博被股民罵聲灌爆等因素有關。

公開資料顯示，吳清出生於1965年4月，安徽蒙城人，曾在中國證監會工作多年，擔任過證監會機構監管部主任、證券公司風險處置辦公室主任、基金監管部主任等職。

直至2010年調職上海、2016年5月回到金融系統工作，擔任上海證券交易所理事長、黨委書記（副部長級），並從2018年1月任上海市副市長，再到2023年7月升任上海市委副書記，後兼任市委政法委書記，直至此次履新證監會。

根據外媒報導，吳清在任職上海常務副市長前，曾領導上海證券交易所近兩年，在此之前也在證監會擔任各種職務，因關閉31間違反規定的公司而獲得「券商屠夫」的綽號。同時在「二十大」當選為中共中央候補委員，也曾與大陸國務院總理李強在上海共事過。

知情人士指稱，吳清是一位低調的技術官僚，但對不當行為是零容忍的態度。他將會幫助指導國家對外國公司的金融開放。