衝突發生後，高鐵保全與鐵路警察到場壓制持刀男子，並搜出多包毒品送辦。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高鐵左營站今下午驚傳有人持刀恐嚇，高鐵1223次列車於下午4點25分到站後，一名23歲林姓男子疑似不滿其他旅客講話太大聲，持刀威嫌並拿出辣椒水攻擊，造成1名旅客遭辣椒水潑傷眼睛送醫，林男當場遭鐵路警察逮捕，並查出多包毒品送辦。

據了解，林男與一名45歲旅客，疑似因高鐵1223次第10車車廂人潮擁擠，加上講話聲音太大聲，造成雙方口角引發肢體衝突，林男掏出折疊刀揮舞威脅，並噴灑辣椒水攻擊，高鐵車站保全及鐵路警察，全副武裝到場將林男壓制。

衝突造成車廂內其他旅客驚慌竄逃離開車廂，也造成與林男衝突的旅客眼睛受傷，由救護人員處置後送往醫院治療。

警方逮到林男後，扣押林男所持折疊刀、辣椒水，並附帶搜索其隨身之後背包，發現其內有毒品咖啡數包、安非他命等，全案依恐嚇公眾罪、傷害罪、恐嚇罪、毒品危害防制條例送辦。

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