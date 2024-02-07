年節將近，台北市長蔣萬安7日慰問欣欣客運公車業者及駕駛，感謝駕駛全年辛勞的付出，接著前往市府轉運站慰問市府轉運站疏運人員及旅客，並透過廣播系統祝賀乘客新年快樂。
蔣萬安今日下午慰問欣欣客運公車業者及駕駛，欣欣客運董事長范大維說明，欣欣客運預計2025年達到203輛電動公車，而過年期間依公運處核定，將行使38路線、5568班次，預計紓解1392人次，在動物園、指南宮和貓空都有預備人力因應疏運人潮，勢必會秉持以往服務精神與經驗，完成疏運工作。
蔣萬安說，謝謝客運業者和駕駛的辛勞，提供好的服務讓市民有便捷交通，且欣欣客運提供高品質的運輸服務，配合市府推動各項政策，雖有時會造成業者負擔，但提供市民更好、更貼心的服務是非常重要的目標，對於欣欣客運表達高度肯定及感謝。
他指出，去年上任周年時就宣示今年是交通安全年，所以也加速相關計畫，在北市路口進行路形改善、燈號精進和路面銑鋪等，交通安全年非常需要公車業者一起努力，打造除便捷、安全的交通環境，還要安心、舒適且安全搭載公車。
蔣萬安接著前往市府轉運站發送春聯、發財金予乘客，並透過廣播系統祝賀乘客新年快樂。
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