新莊市民有口福了，主打一個人也可以吃韓國烤肉的台韓合作「獨食」品牌「八色烤肉mini」，宣布前進新北市擴點，新莊宏匯門市將於2月8日正式開幕。開幕日適逢小年夜，品牌祭出開幕優惠促銷，2月10日到12日連續3天，每日前50名客人，點購任一套餐即免費送飲料1瓶。

「八色烤肉mini」新莊宏匯門市開幕慶，2月10日到12日連續3天，免費飲料大贈送，每日限量50份。(八色烤肉mini提供)

2022年7月，「八色烤肉mini」首家店插旗台北101，開業以來，以其獨特的韓式烤肉「獨食」套餐系列打響名號，油亮誘人的韓式烤肉配上多樣化的鍋物選擇，不管是單人獨食，還是多人用餐都很適合。因應消費者需求，品牌再次展店，進軍新北市新莊，期望提供當地人韓式餐飲的新選擇。

「八色烤肉mini」最受歡迎的人氣必點前3名套餐，分別為「XL重量級八色牛豬雙拼」、「招牌八色烤肉」和「XL重量級人氣火烤雙豬」，讓首次嘗鮮的客人當作點餐參考，民眾無需太費力，即可輕鬆點上最受歡迎的韓式燒肉套餐大飽口福。