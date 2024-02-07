農曆新年即將到來，政治人物多會印製春聯發送或供民眾索取，散播喜氣外，也成為最好的宣傳品；人氣愈高的政治人物，春聯也愈搶手。剛上任的立法院長韓國瑜人氣無庸置疑，他的最新版「龍耀吉慶」春聯也剛出爐，首批印製數量連1萬份都不到，可能是今年最難搶到的政治人物春聯之一。還有「金色韓國瑜用印」的夢幻逸品版，據傳僅在立法院長室可見，粉專「鎖綠鴉」披露了該版本的近照，網友們看了直呼想要。

媒體人黃揚明6日在臉書貼出韓國瑜的「龍耀吉慶」春聯，落款可見韓國瑜的最新職稱「立法院院長」。他透露5日跟韓國瑜閒聊時，就問是不是會製作春聯，韓國瑜說已經在印製，但因就職離春節太近，因此首批印刷份數連1萬份都不到，「這可能是今年最難搶到的政治人物春聯，百萬韓粉要索取可能不容易喔！」且此次春聯將有特別款，即韓國瑜3字以象徵高貴、喜氣的金色用印，但據傳該款式僅在立法院長室可見到。

「嘿嘿～今年最搶手的春聯！」鎖綠鴉6日就在臉書分享照片，只見他將「龍耀吉慶」春聯貼在牆上，搶先入手讓不少網友覺得羨慕。

鎖綠鴉今(7日)更加碼PO出夢幻逸品版的照片，只見在相機近距拍攝下，「金色韓國瑜用印」閃閃發光，完全展現出特別版的尊爵不凡華麗感。

網友直呼「傳說中的隱藏版啊！嗚嗚嗚～想要～」、「如此珍貴」、「韓總都不知道這張春聯對於支持者有多大的意義！因為支持者失落很久了，從今天開始又找回了信心，從此時此刻開始將是韓國瑜東山再起的起點！我們希望他在創人生另一個高峰！」、「好羨慕、好羨慕、好羨慕」、「韓院長加油」、「我也想要」、「這是炫耀文」、「金光閃亮」、「金光閃亮」、「霸氣十足」、「哪裡可以拿？」、「來一張謝謝！」