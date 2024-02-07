日本東京都知事小池百合子今(7日)清晨搭機抵達台灣，拜會台北市長蔣萬安，雙方就防災、人口、體育以及新創產業等議題交換意見。台北市副市長李四川今也陪同小池百合子，參觀他2006年新工處處長任內興建完成的台北市災害應變中心，李還透露，東京都消防廳長官告訴他，希望小池百合子看完之後，能給預算比照台北市興建一棟獨立的災害應變中心。

李四川今在臉書表示，他去年2月代表市長蔣萬安，到東京参加全球市長高峰(G-NETS)，帶了蔣市長的邀請函，當面邀請東京都小池百合子知事來台北訪問，今天小池知事來台北市政府訪問。

李四川提到，下午除了陪同蔣萬安接見外，他也陪同小池百合子參觀台北市災害應變中心，該大樓是他在2006年擔任新工處處長時興建完成的，耐震力7級，也是台北市災害防備及應變的指揮中心。

李四川透露，參訪完成，陪同知事來訪的東京消防廳長官告訴他，希望知事看完後，能給預算比照台北市興建一棟獨立的災害應變中心。

李四川也提醒市民，今晚天氣變冷了，請注意保暖，不要感冒，並祝大家新年快樂，龍年行大運，更感謝一年的支持。