緯來綜合台《女王大人》2月8日小年夜、2月9日除夕2天的播出時段。小年夜當天播出孫興、Apple（黃暐婷）、李唯楓、荳荳上節目分享此生做過最浪漫的事。孫興26年前跟前妻林美貞到馬來西亞，一家海島沙灘咖啡廳也成了他們的定情之地。於是他趁著林美貞到大陸拍戲，走訪了整個北海岸，最後選定淡水，找到一間舊屋可以改裝，孫興立刻找來朋友，要把那家店裡的一點一滴完美重現。

開店裝修一切順利，唯獨缺了一台有著新郎、新娘玩偶象徵教堂的復古收銀機，孫興親自走訪多家古董店、回收場，最後在回收場裡狂翻2個小時，在林美貞回台前一天順利找到。

隔天，孫興帶著林美貞到咖啡廳，正當林美貞對這家咖啡廳頻頻讚嘆的時候，孫興安排好的員工立刻大聲說：「老闆娘好！」林美貞這才知道孫興送了她一家店，讓她感動不已。回憶起當下浪漫情景，孫興有些哽咽，剛被求婚成功的Apple也驚嘆說：「這哪是浪漫！根本是拍電影了吧！」