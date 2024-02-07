南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，擁有盛世美貌和呆萌個性，讓她人氣居高不下，上個月她化身台灣導遊，帶著隊友志效和定延兩家人，從南台灣玩到北台灣，近日子瑜媽媽曬出3家人的大合照，超台行程讓粉絲都直呼「接地氣」。

子瑜媽媽在社群曬出大合照，透露第一次帶這麼多人從台南玩到台北，「用心地安排了這次的行程，看到大家玩得開心真的覺得很值得」，她也表示還有很多沒介紹的地方很美很好玩，希望大家都能來逛一逛。

2024.01.04-07

第一次帶著這麼多人從台南玩到台北

用心地安排了這次的行程

看到大家玩得開心真的覺得很值得



也歡迎沒來過的各位都能到各個景點來逛一逛

還有很多沒有介紹到的地方也都很美很好玩喔！



2024開始了美好的回憶

祝福今年也是順遂的一年

未來也請各位多多指教與支持#玲氏物語 pic.twitter.com/4tH6r5KNt1 — lydia黃燕玲 (@lydia29022627) February 6, 2024

而從照片可看到，她們有到台南的天后宮（聖母安瀾），並一起擺出孫悟空的手勢與美猴王合照，還有在奇美博物館前合影，人手一支台灣著名小吃香腸，台灣十足，一行人臉上都掛著笑容，非常享受這趟旅程。

粉絲見狀也紛紛表示「玩的開心真是太好了」、「接地氣」、「辛苦瑜媽一家精心安排」、「定效瑜三個人感覺都好開心」、「感謝子瑜媽媽對大家的照顧」，也期待下次能帶其他隊友再回來玩。

志效之前在YouTube生日直播時提到這趟台灣旅行，以「非常不得了的經驗」形容，透露子瑜的家人說「你們只要搭飛機來就好，我們都會準備好」，抵達之後真的包辦一切，從預約飯店、餐廳或是景點，還直接租遊覽車移動，真的是非常有趣、感激的旅行，大讚子瑜是最棒的經紀人。