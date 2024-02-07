「股神」巴菲特押寶日本五大商社大賺，被認為是近年來最成功的投資。而五大商社之一的三菱商事在6日宣布，計畫斥資高達5000億日圓（約新台幣1077.5億元）回購至多10%的股份，規模之大就連分析師都驚嘆，簡直是「怪獸級別」！

三菱商事是日本最大商社。受股票回購計畫帶動，周三（7日）股價一度飆漲11%，創盤中歷史新高2812.5日圓，終場漲幅9.74%，收在2782日圓，推升市值突破11兆日圓，進一步拉開與商社中市值第2大的伊藤忠商事之間的差距。外媒報導指出，三菱商事的出色漲勢為東證指數的收紅貢獻了超過3點。

Jefferies證券分析師Thanh Ha Pham在報告中指出，市場人士絕對沒有預料到三菱商事的股票回購規模會如此之大，稱得上是「怪獸級別」，而在回購之後，三菱帳目上仍有5000億日圓的剩餘資金，可以用來投資與股票回購，「如果公司找不到有吸引力的收購目標，管理層可能會將超額現金回報給股東」。

野村證券分析師成田康浩表示，三菱積極主動實現股東回報，這一點值得讚揚，並預估，截至2024年3月的股東全年回報率將高達94%。