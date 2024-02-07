騎士看到1名推著回收車阿婆，因為下雨在穿雨衣，但雨衣卻邊穿邊掉，此時，便看見有女子不僅幫擋雨還幫穿雨衣，也讓騎士停好機車，幫忙阿婆推過上坡路段。（圖／翻攝自臉書爆廢1公社）

助人為快樂之本！有名騎士行經新北市新店區中興路三段上時，看見有位推著回收車的阿婆，因為開始下起雨來，阿婆手腳不靈活，雨衣穿到一半又滑落，此時，1名撐著雨傘的女子經過看見後，便走向前替阿婆擋雨，並且還協助將雨衣穿好後才離開，後來他看到阿婆走的方向是上坡路段，走沒幾步就停下來，看著雨勢越來越大，他便停妥機車，趕緊衝去協助阿婆推到下一個路口的下坡路段；對此，他也表示「協助回收阿婆上坡路段推車過紅綠燈...日行一善人間有愛，助人為快樂之本」。

一名男子在臉書社團「爆廢1公社」發文，並上傳2段影片，拍攝地點位於新北市新店區中興路三段上，有位阿婆推著回收車走在慢車道上，然而，空中開始下起雨來，阿婆彎著腰趕緊要將雨衣穿上，但手腳似乎不太靈活，雨衣穿到一半又滑落，此時，有名撐著傘穿著粉色外套的女子經過，看著阿婆雨衣滑落，便走向前幫忙擋雨，也協助阿婆穿雨衣，直到雨衣穿好後才離開。

騎士看到1名推著回收車阿婆，因為下雨在穿雨衣，但雨衣卻邊穿邊掉，此時，便看見有女子不僅幫擋雨還幫穿雨衣，也讓騎士停好機車，幫忙阿婆推過上坡路段。（圖／翻攝自臉書爆廢1公社）

然而，這畫面被1名騎士拍下，並且認為阿婆推著回收車的方向是上坡路段，看著阿婆緩慢的步伐，走沒幾步便停下來，因此，這名騎士將機車停妥後，走過去協助阿婆推回收車，並且幫忙推到下一個路口，他也向阿婆表示「這邊是下坡路段也比較好推了」，阿婆也不斷地感謝他；對此，原PO也在貼文寫下「協助回收阿婆上坡路段推車過紅綠燈...日行一善人間有愛，助人為快樂之本」。