Apple（黃暐婷）去年12月宣布與老公趙國翔結婚，2人還有了「愛的結晶」，可謂雙喜臨門。日前她上曾國城、巴鈺主持的《女王大人》時透露，跟老公交往後，因為他什麼都不缺，對於送禮很頭痛。有天Apple在網路上看到有位台灣畫家，專門在畫NBA球星的畫像，與畫家聯繫後，對方也點頭答應幫忙作畫。

Apple為了讓畫家順利完成作品，先騙老公說上節目需要，要他穿著球衣拍一下照片，好提供給畫家參考，過程中還有很多細節，需要來回與畫家溝通，Apple還得遮遮掩掩，不讓老公發現。

最後成品順利出爐，趙國翔看到這個禮物感動地說：「這是我收過最用心的禮物，因為整張畫像裡細節滿滿。」畫像裡的籃球上有2人的英文名縮寫，包覆在一個蘋果圖案裡。

另外一個用心的地方是把趙國翔爸爸的英文名寫在球衣左胸logo上，原來他的爸爸除了是位體育老師，同時也是籃球賽場上的職業裁判，趙國翔熱愛籃球也是因為被爸爸影響，但爸爸在2人交往前1、2年已經過世，看到這張畫像裡有滿滿愛的巧思，讓他相當感動。