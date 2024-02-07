桃園市長張善政7日趁最後一個上班日，率府一層長官在向市府工作人員及洽公民眾辭歲發放「桃喜祥龍」福袋，市府也釋出張的年節「鐵人」走廟行程，初一到初三要走訪30間廟宇，2位副市長也會分頭進行，3首長加起來達近百間，要把龍年福氣分享給市民。

張善政7日先於市府大廳向清潔夥伴、駐衛警隊及洽公的市民朋友拜年，並發送象徵一元復始的「龍平安」福袋，有民眾攜毛小孩排隊，也有小朋友扮成機器人搶拿，張笑言「見者有份」大方分送，他感謝市府同仁過去1年從早忙到晚、從年頭忙到年尾，共同為桃園市政忙碌打拚，向大家拜年，祝福大家新春愉快過好年。

桃園市長張善政7日向市府同仁辭歲，並發送「龍平安」福袋，有民眾攜毛小孩排隊、也有小朋友扮成機器人搶拿，讓他笑言「見者有份」大方分送。（蔡依珍攝）

桃園吉祥物ㄚ桃、園哥也排隊搶拿。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政7日向市府同仁辭歲，並發送「龍平安」福袋，有民眾攜毛小孩排隊、也有小朋友扮成機器人搶拿，讓他笑言「見者有份」大方分送。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政7日向市府同仁辭歲，並發送「龍平安」福袋，有民眾攜毛小孩排隊、也有小朋友扮成機器人搶拿，讓他笑言「見者有份」大方分送。（蔡依珍攝）

桃園吉祥物ㄚ桃、園哥也排隊搶拿。（蔡依珍攝）

張善政隨後和2位副市長蘇俊賓、王明鉅、以及祕書長詹榮鋒兵分4路走遍桃市府各級機關，和各區公所、戶所、地所、衛生所等超過70個單位，向同仁辭歲並發福袋。

市府也釋出張善政新春期間到桃園市宮廟祈福參香的行程，張善政除夕到初九至少要到39間廟宇發福袋，尤其初一到初三就近30間宮廟，連3天從早上8點到傍晚近5點，每間廟至少停留半小時，遍布桃園12區，堪稱「鐵人行程」，蘇俊賓小年夜到初四跑18間、王明鉅初四到初九跑10間，3人要與市民共享新春之喜，參香行程可至「桃園事」臉書專頁查詢。

祕書處表示，桃園的龍年福袋以「桃喜（討喜）祥龍」為主題，顏色以新年傳統大紅色和金色為主色調，象徵吉祥富貴。龍身扭動中綻放桃花，龍身背面由書法家張富南老師以小篆字寫下「龍來桃喜，平安幸福」，並裝有一元錢幣，象徵「一元復始，萬象更新」。另搭配具避邪消災寓意的紅繩，可懸掛在家中代表福氣入門；福袋外印有龍身環繞紅包袋的圖樣，象徵財運；福氣聚攏吉祥好運盡納袋中的意涵，傳遞龍(攏)平安、龍(攏)幸福的新年祈願。

張善政2／9除夕-開廟門不發放福袋，22：50-23：25桃園景福宮、23：50-00：20蘆竹五福宮、01：00-01：30中壢仁海宮。

2／10(大年初一)08：00-08：40中壢慈惠堂、08：50-09：30中壢仁海宮、10：00-10：40桃園慈護宮、10：50-11：30桃園景福宮、11：40-12：20龜山明倫三聖宮、13：15-13：55龜山壽山巖觀音寺、14：15-14：35桃園鎮撫宮、15：00-15：40蘆竹五福宮、16：00-16：30蘆竹德林寺。

2／11(大年初二)08：00-08：30桃園護國宮、08：40-09：10八德閩臺宮、龍山寺、09：20-09：50八德指玄宮、10：10-10：45大溪仁和宮、11：00-11：30大溪普濟堂、12：40-13：10龍潭南天宮、13：20-14：00龍潭龍元宮、14：30-15：00中壢三教紫雲宮、15：20-15：50平鎮福林宮、16：10-16：40平鎮褒忠祠。

2／12(大年初三）08：00-08：30蘆竹龍德宮、08：50-09：20蘆竹誠聖宮、09：35-10：05大園沙崙保安宮、10：15-10：45大園仁壽宮、11：10-11：40觀音甘泉寺、13：10-13：40觀音保障宮、13：55-14：15觀音永興宮、14：30-14：50觀音溥濟宮、15：45-16：05桃園大樹林天后宮。

張善政參香發福袋行程。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

蘇俊賓參香發福袋行程。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)