怕生的謝盈萱挑戰自己，到市場與陌生人攀談。（公視提供）

《誰來晚餐15》推出2024新春特別節目《明星來敲門：打工換食去》，邀請到影后謝盈萱擔任節目嘉賓，親自上街找尋願意受訪的家庭，交換彼此的生命經驗。

謝盈萱在螢幕前看似大方奔放，但其實私底下的個性低調又害羞，不太知道該怎麼面對攝影機和人群，對於開口要求陌生人帶自己回家用餐感到十分艱難，還一度想偷吃步，直接向面前的節目組攝影師提出邀約。

謝盈萱來到新北市福和橋下的跳蚤市場，以及板橋的國慶黃昏市場，來往的群眾年齡層偏大，讓她格外緊張：「我最怕跟長輩聊天了，你們還找了一個長輩有夠多的地方，我一定會避開長輩的啊！這是一種本能的逃生機制。」但人氣相當高的她一路上被許多年長粉絲認出，因此找到許多願意受訪的粉絲。

謝盈萱藉由幫忙家事，來換取共進一餐，也意外擔任起一日保母，嘗試人生第一次幫小孩洗澡、換尿布、吹頭髮、擦乳液以及唸睡前故事，還不小心被小孩吐出來的漱口水噴到臉上，讓沒有育兒經驗的她直呼：「一開始接的時候知道不容易，但沒想到這麼不容易！」

在用餐過程中，謝盈萱得知受訪粉絲之一曾有抗癌經歷，是有賴親友們的支持與照顧才得以撐過來，讓謝盈萱也分享自己家族的情感，假日時常有親戚拜訪，但青春期害羞的她總是不知如何應對，只能躲起來，坦言：「我的叛逆在於我很不喜歡家裡隨時都有不太熟的長輩來，然後我就會關在房間裡面不出去。」