台北市教育局因應人工智慧AI、數位科技快速發展，活用科技融入教學已經成為當代教育發展的主流，為打造結合線上教學平臺、行動載具、大尺寸觸控螢幕或運用各種創新教學軟體「新世代學習空間」，教育局特別訂定「台北市高級中等以下學校智慧教育先鋒實施計畫」，每校最多可獲得40萬元經費採購科技設備，打造科技輔助自主學習最佳情境。

教育局表示，本計畫是希望引導學校發展跨領域課程，結合專題式學習，培養具備跨域統整、設計思考及科技應用能力的新世代公民，讓學校可依課程需求，妥善規劃學習空間，推動以學生為中心的教學模式，提供學生分組合作、自由探索的學習機會，教師也能妥善運用「台北酷課雲-酷AI／酷課ONO系統」輔助學生建立個人學習歷程，作教師教學診斷、落實適性化教學與學生自主學習的重要依據。

計畫分為「科技融入」及「專題學習」兩種類型，「科技融入」為學校須有至少2個資訊科技以外領域的教師運用資訊科技，如運算思維、程式設計、生成式AI、IOT、AIOT、虛擬／擴增／混合實境、無人機等創新教學；「專題學習」以解決真實生活情境問題為主題，擬定運用資訊科技導入跨域課程，「科技融入」類型，以補助每校10萬元為限；「專題學習」類型，則以補助最高30萬元為限，學校得一次申請二種類型，每校最高可申請40萬元補助。

大安區幸安國小校長曾振富提出，在科技發展迅速的年代，我們容易流於玩科技的迷思，如何引導學生能在適應未來科技快速進化的世界中，善用科技來協助學習與解決問題是學校當務之急。

因此將積極爭取本計畫補助，希望能透過空間改造及科技設備導入，營造學生利用科技輔助自主學習，以及運用資訊科技設備解決生活情境問題的最佳學習模式。

教育局指出，配合資訊科技發展，將陸續推出「新世代數位先鋒培育5項計畫」，創造「跨域學」及「創新學」最佳情境，並且鏈結人工智慧AI、國際素養與人文關懷，確保學生學習無虞，從教育開始，一同打造以AI驅動發展的未來城市。