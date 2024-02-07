詐騙手法多 鐵警拍攝假檢警防詐影片 列詐騙「關鍵字」保錢財（鐵路警察局台北分局七堵派出所提供）

詐騙集團假冒檢警、公務機構騙取民眾財產的詐欺案件層出不窮，近日鐵路警察局台北分局七堵派出所除了安排重點勤務於所轄向民眾行動宣導外，也拍攝短影片向民眾呼籲如何辨識假檢警詐騙手法，避免民眾荷包失血。

防詐影片中，警方設計一位家住基隆市七堵區的劉先生，於自家泡茶時接獲詐騙集團假冒醫院的電話情境，聲稱有人利用劉先生盜用其健保資料申請醫療補助，目前警方正在追查此案，請其配合調查，電話掛掉尚未達3分鐘，自稱基隆市警察局的警察就打電話說該案涉及刑責，然後就線上轉給檢察官，此時這名假檢察官表明需監管劉先生財產，要求將帳戶內現金先提領出來，由地檢署保管，等查明後如未涉及案件會再歸還。

詐騙集團假冒檢警、公務機構騙取民眾財產的詐欺案件層出不窮，近日鐵路警察局台北分局七堵派出所除了安排重點勤務於所轄向民眾行動宣導外，也拍攝短影片向民眾呼籲如何辨識假檢警詐騙手法，避免民眾荷包失血。（鐵路警察局台北分局七堵派出所提供／徐佑昇基隆傳真）

然而劉先生因擔心有詐，遂立即前往鐵路警察局台北分局七堵派出所詢問此情形，惟所內員警立即就辨識出詐騙，成功協助劉先生保住財產。

鐵路警察局台北分局七堵派出所呼籲，警察或司法機關偵辦案件，一定會以正式書面通知當事人到公務機關說明，不會以任何名義要求提（匯）款或交付存摺、提款卡。民眾若接到電話提及「涉案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請馬上掛掉電話，不予理會。

警方指出，也要特別注意家中長者是否有外出後，突然返家拿取存摺及提領現金之徵候，以免一時失察，慘遭詐騙。若對此類詐騙手法有任何疑問，請至警察機關尋求法律諮詢，或撥打165反詐騙諮詢專線查證。