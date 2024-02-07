菲律賓南部民答那峨島的一個金礦村發生嚴箇山崩土石流，巴士和房屋被掩埋，救援人員正在努力尋找數十名失蹤者。

半島電視台(Aljazeera)報導，從星期二晚間開始，豪大雨降在民答那峨島的達沃德奧羅省 一處遍遠金礦區，晚間發生土石流，淹沒了村落，造成至少 5 人死亡、31 人受傷，其中 3 人被直升機後送。

馬尼拉報道引述軍方救難人員的說法稱，雖有45人獲救，但仍有 41 人失踪。主要是兩輛巴士被沖下山區道路，車上的礦工下落不明。

軍方週三在臉書上表示：“道路仍然無法通行，該地區也沒有手機信號。”

省政府發言人馬卡皮利(Edward Macapili)表示，目前尚不清楚村落的人員情況，當時可能有不少人被困在家中。

馬卡皮利說，救災人員從泥漿中打撈出5具遺體，但尚不清楚他們是否就是公車上的礦工。

由於當地照明不足，又持續下雨，擔心危與更多的山崩，軍方、警察和當地救災義工在周二晚間被迫停止搜索，直到星期三早上才繼續救援工作。

由於山區地形高低落差大、強降雨，和持續的森林砍伐，菲律賓山區災情不少，但是許多村落又仰仗採礦維持生計。

菲律賓也經常遭受颱風的襲擊，以往都是在夏季，但近年來，發生在冬季的不尋常降雨和風暴也明顯增加。科學家警告說，這是暖化導致的氣候極端化，風暴變得更加強大。