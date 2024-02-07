藝人陳零九今（7日）傳出聚賭，同場的除了網紅阿滴、丁特外，還有被稱為「戰堂吳亦凡」的張姓男子，掀起熱議，對此，陳零九先是透過經紀人否認，稍早也在社群親發聲，還原真實情況，不滿「造成我身心靈有極大的創傷」。

陳零九表示自己一直都有打德州撲克競技的習慣與愛好，強調：「最高法院已經判決德州撲克是合法的競技並非賭博，德州撲克的勝敗結果，是由參與的玩家透過遊戲技巧、判斷力以及每個策略的決策所影響，並非完全依賴發牌的隨機性」，因此在玩家能透過自身競技行為影響比賽結果的情況下，此遊戲不能視為純粹依賴運氣的賭博行為。

他也解釋張先生是朋友的朋友，而對方的詐騙官司他也是看新聞才知道，「當天我只是去朋友家單純聚會打德州撲克聊天，無法知悉參與者每個人的情況，也不可能先全部身家都調查過一遍才參與」，否認有做違法行為。

張姓男子是竹聯幫戰堂張姓前堂主兒子，被外界稱為「戰堂吳亦凡」，之前疑似以投資虛擬貨幣挖礦為由，涉嫌詐騙上億元，遭到警方逮捕，而他聲稱只是純娛樂，沒涉及賭錢，陳零九經紀人也回應：「那天就是在朋友家聚會，大家打牌消遣。」

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