春節將近，許多弱勢民眾非常需要社會給予溫暖及關懷，在(５日)下午由森田藥粧集團捐贈物資與台灣芒草心慈善協會至各地發送給需要的民眾，在這寒冬歲末年前，讓社會角落的弱勢族群感受到這一份的關懷，森田藥粧集團盼能發揮拋磚引玉的力量，鼓勵更多人與品牌一同投身公益做愛心，希望一起把這份愛的能量傳遞下去。

森田藥粧集團捐贈「森田極品金鑽微微鳳梨酥禮盒」，盼能讓他們從中獲得吃飽胃暖的心意。（圖／芒草心提供）

今年的寒冬送暖森田藥粧集團捐贈「森田極品金鑽微微鳳梨酥禮盒」，由醫師特別嚴選的安心食材，無人工色素，無防腐劑，並選自金鑽鳳梨、獨家配方比例調製，讓民眾們吃得安全、安心、健康，同時，讓三餐不繼的弱勢民眾們透過森田藥粧集團捐贈的物資，從中獲得吃飽胃暖寒冬送暖的心意。

芒草心慈善協會志工至各地分送物資，盼社會大眾一起盡綿薄之力支持與關懷弱勢民眾。（圖／芒草心提供）

此次，森田藥粧集團攜手做公益之公益團體為芒草心慈善協會，是以關注無家者的公益組織，由一群有愛心服務社會的年輕人於2011年成立，以「直接服務」及「社會溝通」雙主軸協助無家者及貧困者。