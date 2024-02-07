顏曉筠熱愛跳舞，舞技被讚是「練舞奇才」。（民視提供）

顏曉筠日前受邀上《2024民視第一發發發》，被封「練舞奇才」的她，在「龍飛鳳舞萬象新」舞蹈PK單元中，以暗紅色露背的緊身舞衣現身，犀利眼神、敏捷舞步將女間諜的性感颯氣詮釋得淋漓盡致，踢腳動作火辣露出大腿根，讓人眼睛大吃冰淇淋。

顏曉筠過去因為節目《舞力全開》練就超強「舞」功，並獲2017年CTC世界國際標準舞比賽冠軍。每次除夕夜特別節目中，不管是高難度水下國標舞、「激近全裸」國王的舞衣或者「反重力國標」都屢屢創下話題，粉絲們都認為她不只是演員，更是優秀的舞者。

顏曉筠得知後感激說：「感謝民視跟《舞力全開》節目製作人，看到了我，也給我機會。」坦言沒想過國標舞可以變成才藝，自己不是本科班，只是半路殺出的業餘練舞，因此被網友封為「練舞奇才」，她自認好勝心強，咬牙練習全身痠痛也不自知，就是要展現最好的一面。