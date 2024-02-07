泰國所逮捕的3名柬埔寨反對派人士引起了人權團體的關注，這些團體擔心他們如果被送回國，可能會面臨很大的風險，因此泰國警方本週三（7日）表示，不會遣返他們回柬埔寨，而將在其他地方安置。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）在與洪馬內舉行的聯合新聞發布會上表示，他的國家將不會允許對鄰國進行有害活動，洪馬內對此表示感謝。

據《路透社》（Reuters）7日報導，泰國警方的聲明是在柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）訪問泰國期間發表的，洪馬內感謝泰國阻止干預柬埔寨內政的行為。國際上要求洪馬內結束歷任總理對國內打壓的政策，而且施加壓力漸增。他的父親——前總理洪森（Hun Sen）自封為強人，幾乎消滅了柬埔寨人民黨（CPP）以外的國內反對勢力。

這些被逮捕的活動人士和他們的家人被聯合國識為難民，上週因移民違規被逮捕，而在過去幾年裡，泰國已經逐步驅逐了批評柬埔寨人民黨的人，該黨已經執政近40年。

泰國官員哈克旁（Surachate Hakparn）表示，這些被泰國逮補的柬埔寨反對派人士將被送往另一個國家，但不會送回柬埔寨。泰國總理賽塔在與洪馬內舉行的聯合新聞發布會上表示，他的國家將不允許對鄰國進行有害活動，洪馬內對此表示感謝，並說這將形成兩國之間的互相尊重和利益。

洪馬內去年從父親那邊接棒，成為柬埔寨的領導人。他擁有經濟學的英國博士學位，並畢業於美國西點軍校。西方國家正在密切關注他的行動，看他是否會推動更加自由的政治議程，還是繼續堅持他父親的威權方式。