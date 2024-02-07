根據觀光署截至1月22日統計，今年春節7天連假，前6日全台單日平均訂房率不到5成，屏東墾丁今年訂房率僅3成7，一名網友昨（6）日分享墾丁知名飯店訂房價格，2位成人選擇小年夜入住一晚，顯示房價破萬元，分享到PTT後也引發熱議。

一名網友6日在PTT八卦板發文表示，國旅不振常被詬病是住宿太貴，自己上訂房網站發現農曆春節訂房價格，在小年夜入住墾丁知名飯店，雙人房一晚要價就要破萬元，好奇「大家覺得降到多少才合理？」

貼文引起熱議，許多人分享預算上限，「超過5000我就不會住」、「3千～4千/雙人房」、「五千內但三千多才考慮住」、「依照附近機能，我覺得3300，真的無聊」、「平日3000，假日4500，除夕的話6000極限了吧」、「前幾年暑假住過，約5千，4人房」、「一晚一萬可以，服務跟設備要跟上」。

也有網友忍不住批評，「10180是打算給郭台銘住嗎？」、「超貴，這雙人房欸，員工才領多少」、「我實在不懂這破萬房價的底氣在哪？」、「這樣的景，澳門也有也沒這麼貴」、「在石垣島club med住一晚也不用1萬」、「笑死，難怪人家寧願出國」、「我還是老實的訂民宿好了」。

今（7）日實際搜尋訂房網價格，該飯店在小年夜提供房型僅剩下「雙床房」，即2張雙人床，2位成人入住最低價格為8,652元，4位成人入住最低價格為10,691元。