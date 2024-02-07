政府突然宣布赴陸旅遊團喊卡，大陸台商認為，民進黨這次出招應該是「想找一些面子回來」，而如果台灣對大陸不再有善意，未來兩岸關係將是「斷崖式」的下墜。

觀光署7日表示，政府原規劃於今年春節後恢復國人赴陸團體旅遊，然因中國大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全。考量情勢變更及國人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行，請旅行業即日起停止招攬前往中國大陸的旅行團。

對於觀光署提出的停招理由，上海台協副會長蔡世明指出，我方當初單方宣布將開放赴陸團體旅遊時，並無設前提要求陸方也開放團進團出，如今又要求大陸釋出善意、對等才開放，「這個說法有點怪怪的」。

至於M503議題，蔡世明說，馬英九執政時期，大陸基於把台灣當一家人、在乎台灣的感受，最後向西偏置。如今雙方沒有管道溝通與九二共識基礎等，大陸也逐步不再與台灣商量事情，就按照在國際法與國際民航組織（ICAO）方面認為合理的狀況，回到原先核准的航線來飛。

對赴陸旅遊團喊卡，蔡世明認為，自從賴清德當選之後，大陸一步步縮緊兩岸之間的空間，而民進黨此次應該是出一點招，「想找一些面子回來」。如果台灣對大陸不再有善意，如此未來的兩岸關係將不是螺旋式下降，而是直接「斷崖式」的下墜。

觀光署挑在過年前夕宣布消息，蔡世明認為，民進黨現在大概沒有考慮那麼多，年前也不維持中國人的過年氣氛了，他更悲觀認為，接下來在內政、外交、兩岸方面可能會到處「烽火連天」，他感嘆，作為大陸的台商，對於兩岸關係是「除了搖頭就只有搖頭」。