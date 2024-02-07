日本動畫大師宮崎駿御用歌姬之一井上杏美，去年8月演唱會彩排練唱時，突然倒地被送醫急救，檢查後證實腦溢血立即動手術治療，手術成功後住院觀察長達約5個月；最近井上杏美透過官方網站報平安，透露自己有左半身麻痺的後遺症，並附上一張遮住臉坐輪椅的照片，更喊話會以復出為目標好好復健。

井上杏美去年8月的出道40周年紀念演唱會，因為她緊急送醫治療為腦溢血，歌手工作全部喊停，接受手術後近幾個月都住院治療，直到今（7日）她才在官方網站上透露已經出院，目前的她還有左半身麻痺的後遺症，行動得靠輪椅。

除了報告身體狀況外，井上杏美也感激這段時間各界捎來的慰問，她會積極以復出為目標持續復健，回到舞台上唱歌給粉絲聽。另外井上杏美的故鄉石川縣也是不久前強震的災區，她看著不少鄉親得到避難所生活，心疼地想盡快去現場幫大家加油打氣，無奈現在的她行動不便，她許諾康復後會笑著與大家見面的。

過去井上杏美演唱過宮崎駿多部動畫片的歌曲，像是《天空之城》主題曲〈伴隨著你〉、《龍貓》片尾曲〈鄰家的龍貓〉和片頭曲〈散步〉與《魔女宅急便》中〈季節的交替〉等人氣歌曲。