台灣大哥大即日起推出全台唯一「認證盒裝二手機」，創下電信業首例。根據環境部統計，超過5成民眾換機後，將舊機閒置在家中，台灣大看見永續商機，更希望鼓勵民眾珍惜資源、延長手機使用週期，因此，由台灣大專業團隊嚴格把關，每一支「認證盒裝二手機」保證全機原廠零件、電池效能近9成、機身外觀9成新，首批數量有限，今(7)日起開放myfone網路門市預約登記，2月19日在myfone網路門市限量開賣。

台灣大「認證盒裝二手機」首波銷售iPhone 12到iPhone 14系列，VIP用戶續約購機，最高再省5,000元。參與預約登記且於開賣當天完成申辦的用戶，可獲得總價值3,000元好禮，包括2,000元myfone online電子禮券，以及搭配指定專案購機，再享最高1,000元mo幣。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，研調機構IDC(International Data Corporation)統計，2023年全新智慧手機出貨量下降3.5％，二手智慧手機市場卻逆勢成長近10％，在通膨導致新機價格攀升下，二手機市場極具發展潛力。台灣大結合電信本業，拓展二手機商機，並以「超5G」策略的「Grit」長線思維，推動「認證盒裝二手機」，號召消費者響應循環經濟，延續手機使用週期，並配合舊換新回收，持續強化舊機利用，從消費面帶動綠色、低碳、循環的發展模式，為顧客、企業、環境創造三贏。

根據環境部統計，超過5成民眾換機後，將舊機閒置家中，由於手機零件含許多化學元素，回收將能減少大量新材料開採與碳排。因此，台灣大致力推動舊換新，2023年舊機回收數量逾4萬支，較2022年增4倍。為了強化舊機再利用，台灣大進一步推動「認證盒裝二手機」，層層把關回收、篩選、檢查等環節，確保品質優良。考量iPhone用戶換機頻率高，首波銷售iPhone 12到iPhone 14系列，讓用戶「為你所愛 選你所i」，輕鬆加入蘋果生態系。台灣大也提供專案購機用戶，包括MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務白金方案等，最高3個月免費體驗。