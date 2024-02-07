立法院長韓國瑜１日上任隔天未進立院，後證實是去拜會重要人士，並公布由「立法院活字典」周萬來擔任秘書長。前立委郭正亮今（7日）也透露，韓當日有來碰面聊天，但並未答應擔任立院秘書長，當時有跟韓說，如果需要策略建議，隨時可以見面，不需要當秘書長每天九點上班，「我好不容易才離開不用上班的工作」。郭也提到，他與韓國瑜約見面，都是透過韓的女兒韓冰，因為最重要的行程都是韓冰在幫忙。

郭正亮6日在政論節目透露，2日當天他曾經和韓國瑜聊天，他當面建議韓國瑜在擔任院長後，必須有人幫忙處理三件事：主持議事、協調能力、針對朝野攻防的情勢和議題判斷。另據傳，韓國瑜心中立法院秘書長的第一順位就是郭正亮，前藍委賴士葆也被點名，而最終選定的周萬來，則是由前立法院長王金平推薦。

郭正亮7日在中天節目《綠也掀桌》表示，韓國瑜有來找他，希望可以提一些策略建議，他則跟韓國瑜說「這我不用來上班阿，我跟你那麼熟」，如果想要聽他對一些事件的看法，他們隨時可以見面。

郭正亮還笑說，秘書長每天早上九點就要上班，「我好不容易才離開不用上班的工作」。郭也開玩笑說，如果要每天上班簽公文，就看不到主持人「鯊鯊主播」李珮瑄，「國瑜兄對不起，因為想見鯊鯊」。李珮瑄則吐槽說，「你就是不想九點上班嘛」。

郭正亮也透露，他與韓國瑜之間的聯繫，通常會透過韓國瑜的女兒韓冰，因為韓國瑜最重要的行程都是韓冰在安排，韓國瑜想找他也是透過韓冰，兩人通常都是約見面談，因為有些事情只能當面說，不過現在韓也有在找辦公室主任了。