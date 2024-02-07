梅西在日本友誼賽中替補出賽。（美聯社）

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Lionel Messi takes the field for Inter Miami against Vissel Kobe on Wednesday evening in Japan. pic.twitter.com/UizKmRC2kK — Aaron Busch (@tripperhead) February 7, 2024

阿根廷球王梅西（Lione Messi）率領邁阿密國際出征香港的表演賽，讓人始料未及的是，梅西全程都待在板凳上，沒有上場，遭致華人球迷罵聲。7日的邁阿密國際移師到日本舉行友誼賽，儘管梅西未能出現在先發名單，不過仍在下半場第60分鐘後登場，全場爆出熱烈歡呼聲。

梅西「失約」當晚，甚至沒有起身向球迷致意，也缺席賽後頒獎環節，賽後噓聲和退票的呼喊聲響徹雲霄，一直到出席日本行的賽前記者會，梅西才解釋自己因為大腿傷勢缺陣，但不和現場球迷互動、缺席頒獎典禮，這些都不足以用身體狀況當作藉口，大家也不禁納悶，向來尊重球迷、人品相當不錯的阿根廷球王到底怎麼了。

面對日本球隊神戶勝利船，鏡頭不時照到坐在板凳區上的梅西，一副若有所思的樣子，現場球迷等了大半場不說，兩隊攻勢如死水般，始終維持0比0比分，下半場開始不久，梅西終於出現在場邊熱身，並在第60分鐘替補登場，幫助邁阿密國際活絡攻勢，但仍欠缺臨門一腳，儘管是友誼賽，現場仍是安排PK戰，沒想到邁阿密國際在最後3點連續失手，神戶勝利船替補門將新井章太成功把關，率隊在PK大戰以4比3帶走勝利。

邁阿密國際結束2023年賽季後，至今一共踢了6場友誼賽，梅西出賽其中5場，只缺席碰上香港隊的比賽，尤其有著傷勢疑慮的梅西不甩外界批評，執意在日本戰上場，尤其中、日向來勢不兩立，梅西的行為已經引發大陸、香港網友炸鍋。