網路購物方便、迅速，但正式下單購買前，還是要多注意各種小細節，避免貨品抵達時把自己都給嚇一跳。一名女網友近日在網路平台購買年菜，但買到的鮭魚卻比手掌還要小一塊，讓她無奈地說「我真的笑了…」

一名女網友昨（6）日在臉書「爆料公社公開版」表示，自己在網路平台上購買年菜，挑一挑後發現看起來不錯的阿拉斯加進口鮭魚，促銷價只要59元，她因此選擇加購了一片，沒想到收到貨品讓她當場傻眼，因為這片鮭魚一手就可掌握，也讓她自嘲說「我真的笑了⋯網路上有寫75g，可能是我對75沒概念」。

其他人看到圖片後也紛紛大笑「在台灣，圖片只是參考用，要看實物」、「我懂你，因為我對重量和大小也是沒啥概念」、「這感覺是尾巴刺很多的地方」、「秋鮭是鮭魚系列等級最低的野生鮭魚，行話叫飯菜魚，一般多為便當店使用，這大小剛好放便當」、「這算起來一斤480，比菜市場貴很多」、「我覺得重點是它看起來不太新鮮…」

不過也有人認為「有寫清楚，是你沒有清楚75g的重量啊」、「不然你以為75g是有多大，比臉大的鮭魚排嗎」、「不是對75g沒概念，是妳覺得59元有多大」、「75g，又只有$59，就別要求太多了」。